В ЄС засудили переслідування Росією журналістів, які висвітлюють події в Курській області

Європейське відомство очікує, що розслідування відносно російських погроз двом італійським журналістам телеканалу RAI - Стефанії Баттістіні та Сімоне Трайні - буде проведено якнайшвидше. Зазначається, що їм потрібно забезпечити захист, якщо у цьому буде необхідність.

Повідомляється, що журналістам також погрожували чисельні проросійські блогери, в тому числі вбивством.

У заяві також нагадали, що раніше італійський письменник (доволі проросійських поглядів) Ніколай Лілін опублікував відео, у якому назвав журналістів "відсталими", "пронацистськими пропагандистами" та "помічниками терористів". Погрози вбивством у його словах також були - він заявив, що вони нібито "вирили собі могилу".

В Раді Європи зауважили, що такі переслідування заважають журналістам інформувати людей про поточні дії у Курській області.

До засудження приєдналися також італійські журналістські профспілки - Usigrai та Fnsi.

"Журналістика - не є злочином", - йдеться у їх заяві, яку оприлюднив телеканал Rai.

Переслідування інших журналістів Росією на території Курської області

Російський "Інтерфакс" заявив, що ФСБ вже розпочала кримінальне провадження по факту "незаконного перетину державного кордону" щодо трьох журналістів, які висвітлювали події в Курській області.

Російські силовики збираються переслідувати американського журналіста CNN Ніка Пейтона Уолша та двох працівниць українських медіа - журналістку "hromadske" Діану Буцко та кореспондентку "Ми - Україна" Олесю Боровик. Вони вели перші репортажі із міста Суджа, яке опинилося під контролем ЗСУ.

Окрім відкриття проваджень проти журналістів у РФ, їх хочуть оголосити у "міжнародний розшук".

Операція в Курській області

Наступ українських військових на територію Курської області розпочався 6 серпня та досі триває. Він був необхідний задля створення буферної зони та підвищення бойового духу ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська вже просунулися на глибину оборони РФ від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти.