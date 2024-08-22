В ЕС осудили преследование Россией журналистов, освещающих события в Курской области

Европейское ведомство ожидает, что расследование касательно российских угроз двум итальянским журналистам телеканала RAI - Стефании Баттистине и Симоне Трайни - будет проведено как можно быстрее. Отмечается, что им нужно обеспечить защиту, если в этом будет необходимость.

Отмечается, что журналистам также угрожали многие пророссийские блоггеры, в том числе убийством.

В заявлении также напомнили, что ранее итальянский писатель (достаточно пророссийских взглядов) Николай Лилин опубликовал видео, в котором назвал журналистов "отсталыми", "пронацистскими пропагандистами" и "помощниками террористов". Угрозы убийством в его словах тоже были - он заявил, что они якобы "вырыли себе могилу".

В Совете Европы отметили, что такие преследования мешают журналистам информировать людей о текущих действиях в Курской области.

К осуждению присоединились итальянские журналистские профсоюзы - Usigrai и Fnsi.

"Журналистика - не преступление", - говорится в их заявлении, которое обнародовал телеканал Rai.

Преследование других журналистов Россией на территории Курской области

Российский "Интерфакс" заявил, что ФСБ уже возбудила уголовное производство по факту "незаконного пересечения государственной границы" в отношении трех журналистов, освещавших события в Курской области.

Российские силовики собираются преследовать американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и двух сотрудниц украинских медиа - журналистку hromadske Диану Буцко и корреспондентку "Мы - Украина" Олесю Боровик. Они вели первые репортажи из города Суджа, оказавшегося под контролем ВСУ.

Кроме открытия производств против журналистов в РФ, их хотят объявить в "международный розыск".

Операция в Курской области

Наступление украинских военных на территорию Курской области началось 6 августа и продолжается. Он был необходим для создания буферной зоны и повышения боевого духа ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска уже продвинулись на глубину обороны РФ от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.