ЄС застеріг Словаччину від ухвалення закону про іноагентів

Європейська комісія попередила Словаччину, що розпочне негайні юридичні заходи, якщо уряд країни ухвалить закон, який обмежує діяльність неурядових організацій та ЗМІ.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Юрова розповіла, що була в Братиславі та говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС - ред.), тому що у нас вже є рішення суду", - сказала віцепрезидент Єврокомісії.

У 2017 році Угорщина прийняла подібний закон про НУО, що фінансуються з-за кордону, але скасувала його у 2021 році після того, як Європейський суд визнав його незаконним.

Що передувало

У квітні представники коаліції в парламенті Словаччини запропонували внести поправки до закону про неурядові організації, що зобов’язують маркувати НУО, які отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

Ці поправки викликали занепокоєння у словацької опозиції та Ради Європи.