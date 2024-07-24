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ЕС предостерег Словакию от принятия закона об иноагентах

Среда 24 июля 2024 21:41
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ЕС предостерег Словакию от принятия закона об иноагентах Фото: вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия предупредила Словакию, что приступит к немедленным юридическим мерам, если правительство страны примет закон, ограничивающий деятельность неправительственных организаций и СМИ.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Юрова рассказала, что была в Братиславе и говорила об инициированном правительством Словакии законопроекте, напоминающем инициативы борьбы с "иноагентами".

"Я была очень четкой. Если вы последуете венгерскому примеру относительно закона о неправительственных организациях, мы немедленно приступим к процедуре нарушения (законодательства ЕС - ред.), потому что у нас уже есть решение суда", - сказала вице-президент Еврокомиссии.

В 2017 году Венгрия приняла подобный закон об НПО, финансируемых из-за рубежа, но отменила его в 2021 году после того, как Европейский суд признал его незаконным.

Что предшествовало

В апреле представители коалиции в парламенте Словакии предложили внести поправки в закон о неправительственных организациях, обязывающих маркировать НПО, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".

Эти поправки вызвали беспокойство у словацкой оппозиции и Совета Европы.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". После этого закон был фактически принят.

Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, ранее мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.

А недавно стало известно, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок из-за принятого закона об иноагентах.

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