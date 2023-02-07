ЄС запустить центр протидії пропаганди із РФ та Китаю, - Боррель

Європейський союз планує запустити центр протидії пропаганди із Росії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, яку приводить Politico.
Він зазначив, що цей центр буде створено для вивчення організованих компаній з дезінформації та подальшого і своєчасного виявлення їх учасників.
Жозеп Боррель заявив, що далі буде нова хвиля фейкових зображень, відео та вебсайтів, які видають себе за ЗМІ. За його словами, вони поширюються уп’ятеро швидше за швидкість світла у соціальних мережах і службах обміну повідомленнями.
Планується, що це буде децентралізована платформа для обміну інформацією в режимі реального часу. Центр буде контактувати з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки. Представники центру зазначають, що це дозволить краще зрозуміти нові загрози дезінформації із РФ та Китаю.
Нагадаємо, що росіяни почали "воювати" проти західних танків, хоча вони ще не надійшли українським військовим, аби знецінити їх важливість на фронті. Таким чином ворог намагається заспокоїти своїх військових.
Російська пропаганда розгорнула кампанію щодо дискредитації західної підтримки України.
Організатори Мюнхенської конференції з безпеки не бажають запрошувати представників влади Росії, оскільки трибуна форуму не є місцем для поширення пропаганди.
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