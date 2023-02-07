ЕС запустит центр противодействия пропаганды из РФ и Китая, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое приводит Politico.

Он отметил, что этот центр будет создан для изучения организованных компаний по дезинформации и дальнейшему и своевременному выявлению их участников.

Жозеп Боррель заявил, что дальше будет новая волна фейковых изображений, видео и вебсайтов, выдающих себя за СМИ. По его словам, они распространяются в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями.

Планируется, что это будет децентрализованная платформа по обмену информацией в режиме реального времени. Центр будет контактировать с неправительственными организациями, странами и агентствами по кибербезопасности. Представители центра отмечают, что это позволит лучше понять новые угрозы дезинформации из РФ и Китая.