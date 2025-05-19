ЄС запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння та підтримки України, - FT

Джерела видання повідомляють, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень.

Це - історичний крок для Євросоюзу, викликаний війною Росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону.

Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

У понеділок вранці країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу.

Очікується, що новий фонд стане основою для масштабного переозброєння континенту, на тлі зростання загроз з боку Росії та невизначеності в трансатлантичних відносинах.