ЕС запускает фонд на 150 млрд евро для перевооружения и поддержки Украины, - FT

Источники издания сообщают, что механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов.

Это - исторический шаг для Евросоюза, вызванный войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.

Инициативу продвигала Европейская комиссия еще в начале года.

В понедельник утром страны блока достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается в среду.

Ожидается, что новый фонд станет основой для масштабного перевооружения континента, на фоне роста угроз со стороны России и неопределенности в трансатлантических отношениях.