ЕС запускает фонд на 150 млрд евро для перевооружения и поддержки Украины, - FT

Столицы стран ЕС достигли политического согласия по созданию фонда займов объемом 150 миллиардов евро для финансирования вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Источники издания сообщают, что механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов.
Это - исторический шаг для Евросоюза, вызванный войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.
Инициативу продвигала Европейская комиссия еще в начале года.
В понедельник утром страны блока достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается в среду.
Ожидается, что новый фонд станет основой для масштабного перевооружения континента, на фоне роста угроз со стороны России и неопределенности в трансатлантических отношениях.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
Заметим, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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