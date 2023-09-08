ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ і колаборантів у Криму

Європейський союз сьогодні, 8 вересня, ввів додаткові санкції проти громадян РФ. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вісник ЄС.
Санкції ЄС запровадив через те, що вважає наступних осіб причетними до порушень прав людини.
Зазначені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. На думку ЄС, він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.
Його засудили до 6 років в'язниці.
Нещодавно повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють "контрдиверсійні заходи", які направлені проти нелояльного до влади РФ населення.
Наприкінці серпня російські загарбники проводили масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукували будинки кримських татар.
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