RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС ввел санкции против сотрудников ФСБ и коллаборантов в Крыму

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз сегодня, 8 сентября, ввел дополнительные санкции против граждан РФ. Под ограничения попали коллаборанты в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вестник ЕС.

Санкции ЕС ввел из-за того, что считает следующих лиц причастными к нарушениям прав человека.

Кто попал под санкции

  • Елена Викторовна Подольная - заместитель прокурора "Симферопольского районного суда" в Крыму;
  • Денис Владимирович Коровин - сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
  • Длявер Меметович Берберов - Судья "Симферопольского районного суда" в Крыму;
  • Виталий Олегович Власов - Следователь Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
  • Виктор Викторович Крапко - Судья "Верховного суда Республики Крым";
  • Анастасия Ивановна Супряга - Прокурор в "Прокуратуре Крыма".

Указанные лица причастны к незаконному уголовному преследованию Владислава Есипенко. По мнению ЕС, он критиковал режим российского диктатора Владимира Путина и осуждал вторжение РФ в Украину. 

Его приговорили к 6 годам тюрьмы.

Преследование в Крыму

Недавно сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают "контрдиверсионные меры", направленные против нелояльного к власти РФ населения.

В конце августа российские захватчики проводили масштабные обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Россияне обыскивали дома крымских татар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская ФедерацияЕвросоюзКрим