ЄС запровадив санкції проти іранського організатора експорту нафти з Росії

Європейський Союз запровадив санкції проти великого іранського нафтотрейдера і кількох його компаній. Це сталося в рамках останнього пакета заходів, спрямованих проти Росії через її війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
ЄС заявив, що Хосейн Шамхані, батько якого є старшим радником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, був занесений до санкційного списку блоку за його роль у торгівлі російською нафтою і як "центрального гравця" у так званому "тіньовому флоті" країни.
Також були названі його дубайські компанії Admiral Group і Milavous Group Ltd.
"Хосейн Шамхані зайнятий в економічному секторі, що забезпечує істотне джерело доходу уряду Російської Федерації", - йдеться в заяві ЄС.
Розслідування Bloomberg News торік показало, що мережа Шамхані стала великим гравцем в експорті російської та іранської нафти і створила хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління виручкою. Шамхані постійно оскаржував публікації Bloomberg про свої ділові справи.
Останні санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів Кремля, більша частина яких надходить від експорту сирої нафти в Індію і Китай. У рамках нового пакета заходів блок також знизив максимальну цінову межу на російську нафту.
Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени 18 липня ЄС домовилися ввести новий санкційний пакет проти Росії.
Ключовим елементом пакету, схваленого послами ЄС, є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту, який встановить стелю на 15% нижчу за середню ринкову ціну російської нафти. це означає, що ціна тепер буде знижена з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель.
Новий пакет додає 105 нових позицій у списку суден так званого російського "тіньового флоту", який Москва використовувала для обходу цінового обмеження. Тепер кількість заборонених суден перевищує 400.
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