ЕС ввел санкции против иранского организатора экспорта нефти из России

Европейский Союз ввел санкции против крупного иранского нефтетрейдера и нескольких его компаний. Это произошло в рамках последнего пакета мер, направленных против России из-за ее войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
ЕС заявил, что Хосейн Шамхани , отец которого является старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, был включен в санкционный список блока за его роль в торговле российской нефтью и как "центрального игрока" в так называемом "теневом флоте" страны.
Также были названы его дубайские компании Admiral Group и Milavous Group Ltd.
"Хосейн Шамхани занят в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник дохода правительству Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕС.
Расследование Bloomberg News в прошлом году показало, что сеть Шамхани стала крупным игроком в экспорте российской и иранской нефти и создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления выручкой. Шамхани постоянно оспаривал публикации Bloomberg о своих деловых делах.
Последние санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля, большая часть которых поступает от экспорта сырой нефти в Индию и Китай. В рамках нового пакета мер блок также снизил максимальный ценовой предел на российскую нефть.
Как сообщало РБК-Украина, страны-члены 18 июля ЕС договорились ввести новый санкционный пакет против России.
Ключевым элементом пакета, одобренного послами ЕС, является новый динамический механизм ограничения цен на нефть, который установит потолок на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти. это означает, что цена теперь будет снижена с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.
Новый пакет добавляет 105 новых позиций в списке судов так называемого российского "теневого флота", который Москва использовала для обхода ценового ограничения. Теперь число запрещенных судов превышает 400.
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