ЕС ввел санкции против иранского организатора экспорта нефти из России

ЕС заявил, что Хосейн Шамхани , отец которого является старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, был включен в санкционный список блока за его роль в торговле российской нефтью и как "центрального игрока" в так называемом "теневом флоте" страны.

Также были названы его дубайские компании Admiral Group и Milavous Group Ltd.

"Хосейн Шамхани занят в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник дохода правительству Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕС.

Расследование Bloomberg News в прошлом году показало, что сеть Шамхани стала крупным игроком в экспорте российской и иранской нефти и создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления выручкой. Шамхани постоянно оспаривал публикации Bloomberg о своих деловых делах.

Последние санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля, большая часть которых поступает от экспорта сырой нефти в Индию и Китай. В рамках нового пакета мер блок также снизил максимальный ценовой предел на российскую нефть.