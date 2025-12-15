ЄС посилив санкції проти РФ: у списку Панченко, тіньовий флот та прокремлівські діячі

Обмеження спрямовані на подальше скорочення можливостей РФ отримувати доходи для фінансування агресивної війни проти України. Під санкції потрапили п’ятеро осіб та чотири компанії, причетні до підтримки логістики й фінансового ланцюга тіньового флоту.

До переліку включено бізнесменів, пов’язаних із російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" і "Лукойл", які контролюють судна з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. За даними ЄС, вони приховували справжнє походження вантажів і застосовували нелегальні та ризиковані методи транспортування.

Також санкції введено проти судноплавних компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, В’єтнамі та Росії. Йдеться про власників і операторів танкерів, які входять до тіньового флоту РФ і вже підпадали під обмежувальні заходи ЄС або інших країн.

Особи та компанії зі списку підлягають заморожуванню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Крім того, для фізичних осіб запроваджено заборону на в’їзд або транзит через територію держав-членів Євросоюзу.

Проти кого запроваджено санкції

Санкції, зокрема, запроваджені проти громадян Азербайджану Талата Сафарова та Етібара Ейюба, громадянина Пакистану й Канади Муртази Алі Лахані, а також низки компаній з ОАЕ та В’єтнаму. Крім того, до санкційного переліку внесли ще 40 суден так званого "тіньового флоту".

Окремо під обмеження потрапили 12 фізичних і 2 юридичні особи, яких Рада ЄС вважає причетними до російських гібридних операцій, зокрема дезінформаційних. Серед них - представники прокремлівського Валдайського клубу: головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці" Федір Лук’янов, заступник директора Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ Дмитро Суслов, декан факультету міжнародних відносин МДІМВ Андрій Сушенцов, програмний директор клубу "Валдай" Іван Тимофєєв та голова ради директорів клубу Андрій Бистрицький.

Також санкції запровадили проти громадянина США і Росії, колишнього помічника шерифа з Флориди Джона Дугана, який поширює проросійські наративи в мережі, ймовірних офіцерів ГРУ Владислава Боровкова, Дмитра Голошубова та Дениса Денисенка, проросійської української журналістки Діани Панченко, ексофіцера швейцарської армії Жака Бо та колишнього французького військового Ксав’є Моро.

Крім того, під обмеження потрапили 142-й батальйон радіоелектронної боротьби Збройних сил РФ і так званий "Міжнародний рух русофілів", що об’єднує проросійських діячів з різних країн.