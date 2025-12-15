ЕС ужесточил санкции против РФ: в списке Панченко, теневой флот и прокремлевские деятели

Ограничения направлены на дальнейшее сокращение возможностей РФ получать доходы для финансирования агрессивной войны против Украины. Под санкции попали пять человек и четыре компании, причастные к поддержке логистики и финансовой цепи теневого флота.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл", которые контролируют суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали истинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, которые входят в теневой флот РФ и уже подпадали под ограничительные меры ЕС или других стран.

Лица и компании из списка подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. Кроме того, для физических лиц введен запрет на въезд или транзит через территорию государств-членов Евросоюза.

Против кого введены санкции

Санкции, в частности, введены против граждан Азербайджана Талата Сафарова и Этибара Эйюба, гражданина Пакистана и Канады Муртазы Али Лахани, а также ряда компаний из ОАЭ и Вьетнама. Кроме того, в санкционный перечень внесли еще 40 судов так называемого "теневого флота".

Отдельно под ограничения попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в частности дезинформационным. Среди них - представители прокремлевского Валдайского клуба: главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и председатель совета директоров клуба Андрей Быстрицкий.

Также санкции ввели против гражданина США и России, бывшего помощника шерифа из Флориды Джона Дугана, который распространяет пророссийские нарративы в сети, вероятных офицеров ГРУ Владислава Боровкова, Дмитрия Голошубова и Дениса Денисенко, пророссийской украинской журналистки Дианы Панченко, экс-офицера швейцарской армии Жака Бо и бывшего французского военного Ксавье Моро.

Кроме того, под ограничения попали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ и так называемое "Международное движение русофилов", объединяющее пророссийских деятелей из разных стран.