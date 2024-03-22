ЄС запровадив санкції проти 33 росіян, які можуть бути причетні до смерті Навального

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів проти 33 фізичних та двох юридичних осіб, пов'язаних з раптовою смертю в колонії суворого режиму російського опозиційного політика Олексія Навального", - сказано у повідомленні.

Хто потрапив під санкції

До нових списків потрапили виправні колонії, в яких Навальний перебував з червня 2022 року до своєї смерті, - виправна колонія ІК-6 і виправна колонія суворого режиму ІК-3.

Як зазначено у повідомленні, ці колонії відомі фізичним і психологічним тиском, повною ізоляцією, тортурами і насильством над ув'язненими. Там Навальний зазнав знущань через неодноразове одиночне ув'язнення в карцері і жорстоке, нелюдське ставлення, яке призвело до серйозного погіршення його здоров'я.

Окрім цього санкції були застосовані до начальника ІК-3 Вадима Калініна та його заступників. Також під санкції потрапили представники судової влади - Андрій Суворов, який минулого року засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму, Кирило Нікіфоров, який відхилив його позов проти ІК-6 щодо оскарження його переведення в ШІЗО на 12 діб, а також Євгенія Ніколаєва і Наталія Дудар, які винесли низку рішень проти політичних опонентів, включаючи Навального, тим самим сприяючи політичним репресіям в Росії.

Під санкції потрапили високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції, які або відповідали за виконання тюремних вироків Навального та інших політичних опонентів, або не забезпечили захист прав і свобод людини і громадянина.

Сьогоднішні санкції тепер застосовуються до 104 фізичних та юридичних осіб і 23 організацій з різних країн.

"Фігуранти санкційного режиму підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб, включених до списку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС", - сказано у повідомленні.

Смерть Олексія Навального

16 лютого російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційну інформацію про причини смерті Навального названо не було. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ назвали імовірною причиною смерті відрив тромбу.

19 лютого під час покладання квітів на знак пам'яті про загиблого Навального у 32 російських містах було затримано понад 400 осіб. Найбільша кількість арештів сталася у Санкт-Петербурзі та Москві.

Детальніше про смерть політика в авторському матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке дозволив собі Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію у Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.