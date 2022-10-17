ЄС запровадив нові санкції проти Ірану

У понеділок, 17 жовтня булизапроваджені санкції проти винних у серйозних порушеннях прав людини в Ірані. Під обмеження потрапили 11 фізичних та 4 юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ради ЄС.

"Сьогодні Рада додала одинадцять фізичних та чотири юридичні особи до списку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи в контексті існуючого режиму санкцій щодо прав людини щодо Ірану. Це пов'язано з їхньою роллю у смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Обмеження були запроваджені відносно поліції моралі Ірану та двох її ключових постатей Мохаммада Ростамі та Хаджахмада Мірзаї.

Крім того, ЄС включив до списку Іссу Зарепура, міністра інформаційно-комунікаційних технологій Ірану, за його відповідальність у відключенні інтернету. Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів.

"Європейський Союз та його держави-члени засуджують широкомасштабне та непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів", - додали наостанок.