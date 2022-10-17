ЄС запровадив нові санкції проти Ірану
У понеділок, 17 жовтня булизапроваджені санкції проти винних у серйозних порушеннях прав людини в Ірані. Під обмеження потрапили 11 фізичних та 4 юридичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ради ЄС.
"Сьогодні Рада додала одинадцять фізичних та чотири юридичні особи до списку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи в контексті існуючого режиму санкцій щодо прав людини щодо Ірану. Це пов'язано з їхньою роллю у смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані", - йдеться у повідомленні.
Обмеження були запроваджені відносно поліції моралі Ірану та двох її ключових постатей Мохаммада Ростамі та Хаджахмада Мірзаї.
Крім того, ЄС включив до списку Іссу Зарепура, міністра інформаційно-комунікаційних технологій Ірану, за його відповідальність у відключенні інтернету. Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів.
"Європейський Союз та його держави-члени засуджують широкомасштабне та непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів", - додали наостанок.
Нагадаємо, що ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України.
Також раніше Канада запровадила нові санкції проти іранських чиновників.
Повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.
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