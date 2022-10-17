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ЕС ввел новые санкции против Ирана

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Понедельник 17 октября 2022 18:44
ЕС ввел новые санкции против Ирана Фото: Совет ЕС ввел новые санкции против Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 октября, были введены санкции против виновных в серьезных нарушениях прав человека в Иране. Под ограничения попали 11 физических и 4 юридических лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций по правам человека в отношении Ирана. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране" , – говорится в сообщении.

Ограничения были введены в отношении полиции морали Ирана и двух ее ключевых фигур Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи.

Кроме того, ЕС включил в список Иссу Зарепура, министра информационно-коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.

"Европейский Союз и его государства-члены осуждают широкомасштабное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов", - добавили в заключение.

Напомним, что ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины.

Также ранее Канада ввела новые санкции против иранских чиновников.

Сообщалось, что США ввели санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана. Также в список санкций попал глава ведомства Исмаил Хатиб.

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