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США вводят санкции против Министерства разведки Ирана из-за кибератак

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Вашингтон, Пятница 09 сентября 2022 19:10
США вводят санкции против Министерства разведки Ирана из-за кибератак Фото: США вводят новые санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США вводят санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана из-за преступной кибердеятельности. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Госдепартамента США.

Вашингтон обвиняет Иран в масштабных кибератаках на США и союзников. Так, по данным Госдепа, в июле 2022 года киберпреступники при спонсорстве Ирана нарушили работу компьютерных систем правительства Албании. Из-за этого была остановлена работа государственных органов.

В США установили, что по крайней мере с 2007 года Министерство разведки и безопасности Ирана финансировало и способствовало кибератакам на ряд государственных и частных организаций. Такие действия могли нанести серьезный ущерб государствам.

"Кибератаки Ирана, нацелены на гражданские правительственные службы и сектора критической инфраструктуры, могут нанести серьезный ущерб этим службам и пренебречь нормами ответственного поведения государств в мирное время в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Массированная кибератака в Албании

Стоит напомнить, что в середине июля в Албании планировалось проведение Всемирного саммита свободного Ирана. Однако за неделю до этого неизвестные хакеры атаковали правительственные онлайн-ресурсы. Из-за этого мероприятие отменили.

В сентябре Албания заявила, что разрывает дипломатические отношения с Ираном, а дипломатам дали сутки на выезд из страны.

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