ЄС запровадить випробувальний термін для нових членів: що це означає для України

Європейська комісія розробляє пропозиції, які дадуть змогу не лише посилювати контроль за дотриманням демократичних норм, а й тимчасово обмежувати участь країни в роботі інституцій ЄС у разі відступу від ключових принципів.

Такий крок пов'язаний зі зростаючими побоюваннями серед європейських столиць щодо того, що потенційні кандидати, включно з Україною, Молдовою та державами Західних Балкан, після вступу можуть почати відходити від стандартів демократії, свободи ЗМІ та незалежності судів.

Причини появи ініціативи

Ініціатива виникла на тлі відновлення процесу розширення Європейського Союзу, який був фактично заморожений понад десять років.

Повномасштабна війна Росії проти України знову зробила питання інтеграції країн-сусідів пріоритетним для Брюсселя.

Однак досвід взаємодії з Угорщиною, де уряд Віктора Орбана системно порушує принципи демократії та послаблює санкційну політику проти Москви, змусив країни-члени ЄС діяти обережніше.

Як зазначила єврокомісар з питань розширення, "я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, активних за п'ять, десять чи п'ятнадцять років".

За її словами, європейські столиці висловлюють набагато більше стриманості в закритих переговорах, ніж у публічних заявах про підтримку нових членів.

Можливі наслідки та реакція

У рамках нової схеми Єврокомісія пропонує посилити гарантії верховенства права і створити механізми тимчасового призупинення прав або пільг держави, якщо вона системно порушує цінності союзу.

У разі повторних порушень документ передбачає можливість виключення країни з блоку. Такий підхід може викликати критику з боку Києва та інших країн-кандидатів, які можуть розцінити його як дискримінаційний.