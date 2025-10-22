Європа підтримала новий механізм компенсації жертв агресії Росії: що це значить для України

Комітет міністрів Європи схвалив попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Європи про попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", - наголосив Сибіга. Він пояснив, що це другий, довгоочікуваний елемент міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. Цей механізм дозволить розглядати позови фізичних та юридичних осіб, а також держави, і стане важливим кроком до компенсації жертв агресії. "Ми з нетерпінням чекаємо на його прийняття в Гаазі 15–16 грудня та закликаємо всіх партнерів долучитися до цих історичних зусиль щодо забезпечення справедливості та відповідальності. Компенсація жертвам є важливим елементом справедливого та тривалого миру - для України, Європи та за її межами", - додав міністр.