Європа підтримала новий механізм компенсації жертв агресії Росії: що це значить для України

Україна, Середа 22 жовтня 2025 16:31
Європа підтримала новий механізм компенсації жертв агресії Росії: що це значить для України Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Комітет міністрів Європи схвалив попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Європи про попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що це другий, довгоочікуваний елемент міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. Цей механізм дозволить розглядати позови фізичних та юридичних осіб, а також держави, і стане важливим кроком до компенсації жертв агресії.

"Ми з нетерпінням чекаємо на його прийняття в Гаазі 15–16 грудня та закликаємо всіх партнерів долучитися до цих історичних зусиль щодо забезпечення справедливості та відповідальності. Компенсація жертвам є важливим елементом справедливого та тривалого миру - для України, Європи та за її межами", - додав міністр.

Реєстр збитків України

Зауважимо, що Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією, був створений 17 травня 2023 року під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку.

Це стало першим етапом у формуванні глобального механізму компенсацій для України. До ініціативи долучилися 40 держав, а в Києві відкрили офіс Реєстру.

У квітні 2024 року стартував прийом заявок від громадян, чиє житло було знищене під час війни. Зараз українці можуть подавати звернення до Міжнародного реєстру збитків за 10 категоріями, а до кінця 2025 року їхня кількість зросте до 45.

РБК-Україна опублікувало детальні інструкції щодо подачі через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комісія з претензій для компенсації Україні збитків від російської агресії може запрацювати до кінця 2025 року. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе навіть пояснив, звідки братимуть гроші.

