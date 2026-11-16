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ЄС запропонував провести наступні переговори щодо миру в Україні на території Європи

15:27 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: речниця Європейської комісії Паула Пінью (Getty Images)

Європейський Союз заявив про готовність долучитися до багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Одним із можливих варіантів є проведення наступної зустрічі на території Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Речниця Європейської комісії Паула Пінью підтвердила, що ЄС готовий перейти до багатостороннього формату переговорів.

"Ми готові перейти до багатостороннього формату переговорів", - заявила Пінью.

Вона додала, що Євросоюз готовий брати участь у таких переговорах, хоча сторони ще не перейшли до обговорення конкретних майданчиків.

"Конкретних місць проведення поки що не обговорювалося. Тож ми ще не дійшли до цього етапу. Але ми ​абсолютно готові ​брати участь у багатосторонніх ​переговорах", - зазначила речниця ЄК.

Водночас італійське видання La Repubblica пише, що серед можливих місць для проведення наступної зустрічі розглядають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Нагадуємо, останній раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США як посередника відбувся 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Сторони обговорювали гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи, обмін полоненими та територіальне питання.

За підсумками зустрічей Україна та РФ домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Після переговорів американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а згодом зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

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