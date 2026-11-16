ЄС запропонував провести наступні переговори щодо миру в Україні на території Європи

Речниця Європейської комісії Паула Пінью підтвердила, що ЄС готовий перейти до багатостороннього формату переговорів.

"Ми готові перейти до багатостороннього формату переговорів", - заявила Пінью.

Вона додала, що Євросоюз готовий брати участь у таких переговорах, хоча сторони ще не перейшли до обговорення конкретних майданчиків.

"Конкретних місць проведення поки що не обговорювалося. Тож ми ще не дійшли до цього етапу. Але ми ​абсолютно готові ​брати участь у багатосторонніх ​переговорах", - зазначила речниця ЄК.

Водночас італійське видання La Repubblica пише, що серед можливих місць для проведення наступної зустрічі розглядають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.