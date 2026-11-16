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ЕС предложил провести следующие переговоры по миру в Украине на территории Европы

15:27 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спикер Европейской комиссии Паула Пинью (Getty Images)

Европейский Союз заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам по завершению войны в Украине. Одним из возможных вариантов является проведение следующей встречи на территории Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью подтвердила, что ЕС готов перейти к многостороннему формату переговоров.

"Мы готовы перейти к многостороннему формату переговоров", – заявила Пинью.

Она добавила, что Евросоюз готов участвовать в подобных переговорах, хотя стороны еще не перешли к обсуждению конкретных площадок.

"Конкретных мест проведения пока не обсуждалось. Поэтому мы еще не дошли до этого этапа. Но мы абсолютно готовы участвовать в многосторонних переговорах", - отметила пресс-секретарь ЕК.

В то же время, итальянское издание La Repubblica пишет, что среди возможных мест для проведения следующей встречи рассматривают Швейцарию, Норвегию и европейскую часть Турции.

Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США в качестве посредника состоялся 10-11 ноября в Абу-Даби.

Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, будущую архитектуру безопасности Европы, обмен пленными и территориальный вопрос.

По итогам встреч Украина и РФ договорились о масштабном обмене военнопленными.

После переговоров американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

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