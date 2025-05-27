ЄС запропонував опустити цінову стелю на російську нафту до 45 доларів, - FT

Європейська комісія і провідні країни ЄС виступають за зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Позиція Брюсселя і поділ у G7

Джерела, знайомі з обговореннями 18-го санкційного пакета ЄС, повідомили, що пропозицію підтримують Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Однак не всі країни ЄС і партнери по G7 готові підтримати такий захід. На зустрічі міністрів фінансів G7 у Банфі (Канада) Канада, яка головує, пропонувала включити пункт про зниження стелі цін у підсумкову заяву. Однак, за даними джерел, ініціатива була заблокована міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

У підсумковому комюніке G7 лише пообіцяла "вивчати всі можливі варіанти посилення тиску" в разі відсутності припинення вогню.

Розбіжності всередині ЄС

Деякі країни ЄС, які раніше скептично ставилися до обмеження цін на нафту, зокрема Угорщина і Греція, продовжують оцінювати ініціативу, повідомили чиновники. Представник Єврокомісії Анітта Гіппер заявила: "Ми готові посилити тиск на Росію з боку Європи і сподіваємося, що інші партнери також приєднаються".

Що далі

Обговорення нового пакета санкцій триває. ЄС і країни G7 прагнуть узгодити більш жорсткі заходи у відповідь на триваючу агресію Росії проти України.