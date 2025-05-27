ЕС предложил опустить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов, - FT

Европейская комиссия и ведущие страны ЕС выступают за снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Позиция Брюсселя и разделение в G7

Источники, знакомые с обсуждениями 18-го санкционного пакета ЕС, сообщили, что предложение поддерживают Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Однако не все страны ЕС и партнеры по G7 готовы поддержать такую меру. На встрече министров финансов G7 в Банфе (Канада) председательствующая Канада предлагала включить пункт о снижении потолка цен в итоговое заявление. Однако, по данным источников, инициатива была заблокирована министром финансов США Скоттом Бессентом.

В итоговом коммюнике G7 лишь пообещала "изучать все возможные варианты усиления давления" в случае отсутствия прекращения огня.

Разногласия внутри ЕС

Некоторые страны ЕС, ранее скептически относившиеся к ограничению цен на нефть, в частности Венгрия и Греция, продолжают оценивать инициативу, сообщили чиновники. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила: "Мы готовы усилить давление на Россию со стороны Европы и надеемся, что другие партнеры также присоединятся".

Что дальше

Обсуждение нового пакета санкций продолжается. ЕС и страны G7 стремятся согласовать более жесткие меры в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины.