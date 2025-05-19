ЄС запропонує G7 знизити ліміт цін на російську нафту до 50 доларів за барель, - Reuters

Як зазначає агенство, Домбровскіс не згадав, до якого рівня, за бажанням ЄС, потрібно було б знизити граничну ціну. Однак чиновники ЄС, проінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує знизити ціну з 60 до 50 доларів за барель.

За словами єврокомісара, ЄС планує офіційно представити цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбудеться у Канаді цього тижня.

"Це те, на що ми звернули увагу з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", - додав він.