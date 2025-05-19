ЕС предложит G7 снизить лимит цен на российскую нефть до 50 долларов за баррель, - Reuters

Как отмечает агенство, Домбровскис не упомянул, до какого уровня, по желанию ЕС, нужно было бы снизить предельную цену. Однако чиновники ЕС, проинформированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит снизить цену с 60 до 50 долларов за баррель.

По словам еврокомиссара, ЕС планирует официально представить это предложение на встрече министров финансов G7, которая состоится в Канаде на этой неделе.

"Это то, на что мы обратили внимание со стороны Еврокомиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения", - добавил он.