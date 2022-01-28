ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС о запрете въезда: вместо деэскалации РФ продолжает нагнетать напряженность в Европе

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 22:56
ЕС о запрете въезда: вместо деэскалации РФ продолжает нагнетать напряженность в Европе Фото: спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Анна Полисученко

В Европейском союзе заявили о том, что Россия не стремится к деэскалации конфликта. Вместо этого РФ продолжает нагнетать напряжение в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

"Введение запрета на въезд в отношении неизвестного числа официальных лиц из Евросоюза и его государств-членов является достойным сожаления, непрозрачным и не имеющим какого-либо юридического обоснования. Вместо деэскалации Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе", - заявил Стано.

Он добавил, что такое решение России будет встречено соответствующим ответом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. В частности, в список попали представители европейских ЧВК и некоторые чиновники ЕС.

Кроме того, в конце прошлого года Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании из-за санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники