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Россия расширила список силовиков и чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

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Пятница 28 января 2022 21:27
Россия расширила список силовиков и чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну Фото: Россия расширила список силовиков и чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. В частности, в список попали представители европейских ЧВК и некоторые чиновники ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в список попали руководители "отдельных европейских ЧВК, действующих в разных регионах мира", представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.

В России считают, что эти лица ответственны за продвижение "антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

Однако в ведомстве не сообщили имена и должности этих людей.

    Напомним, в апреле 2021 года Россия запретила въезд восьми представителей ЕС, среди которых был глава Европарламента Давид Сассоли.

    Кроме того, в конце прошлого года Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании из-за санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального.

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