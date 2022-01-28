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ЄС про заборону в'їзду: замість деескалації РФ продовжує нагнітати напруженість в Європі

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П'ятниця 28 січня 2022 22:56
ЄС про заборону в'їзду: замість деескалації РФ продовжує нагнітати напруженість в Європі Фото: спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Анна Полисученко

У Європейському союзі заявили про те, що Росія не прагне до деескалації конфлікту. Замість цього РФ продовжує нагнітати напругу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано.

"Введення заборони на в'їзд відносно невідомого числа офіційних осіб з Євросоюзу і його держав-членів є гідним жалю, непрозорим і не має будь-якого юридичного обгрунтування. Замість деескалації Росія продовжує нагнітати напруженість в Європі", - заявив Стано.

Він додав, що таке рішення Росії буде зустрінуте відповідною реакцією.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонений в'їзд в країну. Зокрема, до списку потрапили представники європейських ПВК і деякі чиновники ЄС.

Крім того, наприкінці минулого року Росія заборонила в'їзд в країну семи громадянам Великобританії через санкції за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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