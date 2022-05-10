ЕС может заплатить Венгрии за поддержку эмбарго на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций в целом. План передачи денег сейчас разрабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации газеты, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от Еврокомиссии новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС.