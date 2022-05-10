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ЄС може заплатити Угорщині за підтримку ембарго на російську нафту

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Єврокомісія (ЄК) готова запропонувати Угорщині компенсацію за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому. План передачі грошей зараз розробляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією газети, європейські чиновники вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини в спробі переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана погодитися на пропозиції ЄС щодо санкцій на російську нафту.

За словами трьох європейських чиновників, гроші мають бути передані Будапешту в рамках нової енергетичної стратегії ЄС, яка має бути сформульована наступного тижня.

Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив у вівторок, що після екстрених переговорів Віктора Орбана з главою ЄК Урсулою фон дер Ляйєн Угорщина чекає від Єврокомісії нових пропозицій про те, яким чином буде забезпечена енергобезпека країни в разі введення ембарго на постачання російської нафти в ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Ряд країн, включаючи Угорщину, виступають проти цієї заборони і загрожують заблокувати прийняття нових обмежень.

Про те, коли ЄС введе шостий санкційний пакет проти Росії і на які результати розраховують в Україні - в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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Угорщина