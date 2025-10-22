ЕС включит два китайских НПЗ в новый пакет санкций, - Reuters
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, в который войдут четыре китайские компании, связанные с нефтяной отраслью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В список включены два китайских нефтеперерабатывающих завода, одна торговая фирма и еще одна структура, участвовавшая в схемах обхода санкций.
По данным дипломатических источников ЕС, эти фирмы помогали Москве обходить западные ограничения.
ЕС с лета присматривался к некоторым китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые закупали российскую нефть у уже находящегося под санкциями теневого флота Москвы.
Вместе с остальными странами "Большой семерки" (G7) ЕС пытается ещё больше истощить средства России, необходимые для финансирования войны против Украины, сокращая её жизненно важные доходы от продажи нефти и газа.
Решение уже согласовано, но не утверждено окончательно
Финальный текст санкционного пакета уже согласован странами-членами, однако его принятие пока отложено. Как отмечают источники, задержка связана с возражениями Словакии по вопросам, не относящимся к санкциям.
Дипломаты ЕС ожидают, что пакет мер, первоначально предложенный месяц назад, будет принят до конца этой недели.
Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС.
Ключевой союзник Москвы
Китай является ключевым союзником России в ее войне против Украины, обеспечивая финансирование за счет покупки сырья.
Китай покупает примерно половину российского экспорта сырой нефти. Китайские НПЗ традиционно предпочитают сорт ESPO с Дальнего Востока России.
Кроме того, после того, как Москва потеряла европейский рынок, в Китай идет российский газ. По данным Минэкономики РФ, в течение ближайших трех лет цена газа для Китая будет как минимум на 27% ниже, чем для Турции и оставшихся клиентов в Европе. В 2025 году разрыв цен достигнет 38%.
Прогнозы показывают, что разворот в сторону Китая не смог компенсировать утрату большинства европейских рынков.