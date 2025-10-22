ЕС включит два китайских НПЗ в новый пакет санкций, - Reuters

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, в который войдут четыре китайские компании, связанные с нефтяной отраслью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В список включены два китайских нефтеперерабатывающих завода, одна торговая фирма и еще одна структура, участвовавшая в схемах обхода санкций.

По данным дипломатических источников ЕС, эти фирмы помогали Москве обходить западные ограничения.

ЕС с лета присматривался к некоторым китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые закупали российскую нефть у уже находящегося под санкциями теневого флота Москвы.

Вместе с остальными странами "Большой семерки" (G7) ЕС пытается ещё больше истощить средства России, необходимые для финансирования войны против Украины, сокращая её жизненно важные доходы от продажи нефти и газа.

Решение уже согласовано, но не утверждено окончательно

Финальный текст санкционного пакета уже согласован странами-членами, однако его принятие пока отложено. Как отмечают источники, задержка связана с возражениями Словакии по вопросам, не относящимся к санкциям.

Дипломаты ЕС ожидают, что пакет мер, первоначально предложенный месяц назад, будет принят до конца этой недели.

Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС.