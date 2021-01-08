ЕС закупит еще 300 млн доз вакцины от COVID-19

Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительных доз вакцины от коронавируса. Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга.

"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - заявила она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные - в третьем и четвертом триместрах.

Напомним, 21 декабря в Евросоюзе одобрили применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в странах ЕС началась массовая вакцинация данным препаратом.

Кроме того, 6 января Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID американской компании Moderna для использования на территории ЕС. Позже использование данной вакцины одобрила и Еврокомиссия.

Добавим, что в Еврокомиссии сообщали, что первая партия в 80 миллионов доз вакцины Moderna должна быть поставлена в кратчайшие сроки.