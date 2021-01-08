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ЄС закупить ще 300 млн доз вакцини від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія відновила контракт з компаніями Pfizer/BioNTech для закупівлі додаткових доз вакцини від коронавірусу. Єврокомісія закупить ще 300 мільйонів доз вакцини.

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Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час брифінгу.

"Як ви знаєте, у нас вже є доступ до 300 мільйонів вакцин Pfizer/BioNTech. Ми домовилися змінити контракт, і тепер зможемо придбати додатково 300 млн доз цієї вакцини. Тобто у два рази більше", - заявила вона.

При цьому фон дер Ляйєн додала, що 75 мільйонів доз цієї нової партії мають надійти у другому триместрі. Решта - в третьому і четвертому триместрах.

Нагадаємо, 21 грудня в Євросоюзі схвалили застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня у країнах ЄС почалася масова вакцинація даним препаратом.

Крім того, 6 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини від COVID американської компанії Moderna для використання на території ЄС. Пізніше використання даної вакцини схвалила і Єврокомісія.

Додамо, що в Єврокомісії повідомляли, що перша партія в 80 мільйонів доз вакцини Moderna повинна бути поставлена в найкоротші терміни.

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