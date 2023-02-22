ЄС закликав Росію повернутися до ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів

Договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами - США та РФ, зазначили у Брюсселі.

У заяві наголошується, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки і суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".

ЄС розглядає угоду як "найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку", а також закликає Москву виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на території Росії.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США у своєму рішенні призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв'язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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