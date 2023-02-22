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ЄС закликав Росію повернутися до ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів

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Брюссель, Середа 22 лютого 2023 03:10
ЄС закликав Росію повернутися до ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів Фото: ЄС закликав Росію повернутися до ядерної угоди (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюз заявив, що Росія має виконати зобов'язання щодо Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) та дозволити США проведення інспекцій своїх ядерних арсеналів, передбачених цим договором.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС.

Договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами - США та РФ, зазначили у Брюсселі.

У заяві наголошується, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки і суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".

ЄС розглядає угоду як "найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку", а також закликає Москву виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на території Росії.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США у своєму рішенні призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв'язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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