ЕС призвал Россию вернуться к ядерному соглашению и разрешить инспекцию арсеналов

Евросоюз заявил, что Россия должна выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и разрешить США проведение инспекций своих ядерных арсеналов, предусмотренных этим договором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Договор повышает стратегическую стабильность и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами - США и РФ, указали в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что приостановка действия договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения "подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны".

ЕС рассматривает соглашение как "важнейший вклад в международную и европейскую безопасность", а также призывает Москву выполнить свои обязательства по договору, содействуя инспекциям на территории России.

Напомним, Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

МИД России обвиняет США в своем решении приостановить действие договора, однако уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

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