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В США назвали "знайомим сценарієм" плани РФ на переворот в Молдові

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США, Середа 15 лютого 2023 23:31
В США назвали "знайомим сценарієм" плани РФ на переворот в Молдові Фото: в США назвали "знайомим сценарієм" план РФ на переворот в Молдові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У США стурбовані повідомленнями про можливі плани Росії здійснити державний переворот у Молдові.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Вона назвала це "знайомим сценарієм", який Кремль вже реалізував у кількох сусідніх країнах.

"Ми дуже добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включно з Молдовою, включно з Україною, включно з Грузією. Список можна продовжувати", - заявила Карен Донфрід.

Донфрід підкреслила, що США дуже занепокоєні планами Росії щодо Молдови і перебувають у "дуже тісному контакті" з молдовськими партнерами в цей критичний час. Вона також додала, що США міцно підтримує лідерство президента Молдови Маї Санду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Пізніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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Молдова Сполучені Штати Америки
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