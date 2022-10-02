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В ЄС закликали посилити ізоляцію Росії, гарантувавши збільшення підтримки України

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 14:41
В ЄС закликали посилити ізоляцію Росії, гарантувавши збільшення підтримки України Фото: посилити ізоляцію Росії закликали голови комітетів парламентів країн ЄС (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В ЄС закликали держави, міжнародні організації посилити ізоляцію Росії і засудили "референдуми", проведені РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голів парламентських комітетів з європейських справ країн-членів ЄС.

"Ми закликаємо всі держави і міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України і посилити ізоляцію Росії", - йдеться в ній.

Керівники комітетів також закликали партнерів чітко заявити Росії, що єдиною відповіддю на її спроби анексії, шантажу і ультиматумів буде посилення підтримки України для її перемоги над агресором.

"Ми закликаємо всі країни зробити висновки про справжні наміри Росії і посилити підтримку України у протидії російській агресії", - наголошується в документі.

Представники парламентів держав ЄС наголосили, що Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим є суверенними територіями України.

Вони висловилися за швидкий початок переговорів про вступ України в ЄС і закликали РФ негайно припинити військову активність в Україні, вивести з її території свої армію і озброєння.

Хто підписав заяву

  • перший віце-президент Європарламенту Отмар Карас;
  • голови та заступники комітетів з європейських справ парламентів - Чехії, Люксембургу, Данії, Естонії, Фінляндії, Словенії, Румунії, Німеччини.

Як повідомлялося, президенти дев'яти країн Європи у неділю, 2 жовтня, закликали членів НАТО "істотно збільшити" військову допомогу Україні.

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