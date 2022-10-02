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В ЕС призвали усилить изоляцию России, гарантировав увеличение поддержки Украины

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Украина, Воскресенье 02 октября 2022 14:41
В ЕС призвали усилить изоляцию России, гарантировав увеличение поддержки Украины Фото: усилить изоляцию России призвали главы комитетов парламентов стран ЕС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ЕС призвали государства, международные организации усилить изоляцию России и осудили "референдумы", проведенные РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глав парламентских комитетов по европейским делам стран-членов ЕС.

"Мы призываем все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в ней.

Руководители комитетов также призвали партнеров четко заявить России, что единственным ответом на попытки аннексии, шантажа и ультиматумов будет усиление поддержки Украины для ее победы над агрессором.

"Мы призываем все страны сделать выводы о подлинных намерениях России и усилить поддержку Украины в противодействии российской агрессии", - отмечается в документе.

Представители парламентов государств ЕС подчеркнули, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются суверенными территориями Украины.

Они высказались за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвали РФ немедленно прекратить военную активность в Украине, вывести с ее территории свои армию и вооружение.

Кто подписал заявление

  • первый вице-президент Европарламента Отмар Карас;
  • председатели и заместители комитетов по европейским делам парламентов - Чехии, Люксембургу, Дании, Эстонии, Финляндии, Словении, Румынии, Германии.

Как сообщалось, президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

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