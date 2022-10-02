В ЕС призвали усилить изоляцию России, гарантировав увеличение поддержки Украины
В ЕС призвали государства, международные организации усилить изоляцию России и осудили "референдумы", проведенные РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глав парламентских комитетов по европейским делам стран-членов ЕС.
"Мы призываем все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в ней.
Руководители комитетов также призвали партнеров четко заявить России, что единственным ответом на попытки аннексии, шантажа и ультиматумов будет усиление поддержки Украины для ее победы над агрессором.
"Мы призываем все страны сделать выводы о подлинных намерениях России и усилить поддержку Украины в противодействии российской агрессии", - отмечается в документе.
Представители парламентов государств ЕС подчеркнули, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются суверенными территориями Украины.
Они высказались за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвали РФ немедленно прекратить военную активность в Украине, вывести с ее территории свои армию и вооружение.
Кто подписал заявление
- первый вице-президент Европарламента Отмар Карас;
- председатели и заместители комитетов по европейским делам парламентов - Чехии, Люксембургу, Дании, Эстонии, Финляндии, Словении, Румынии, Германии.
Как сообщалось, президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.