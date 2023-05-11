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В ЄС закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію

Фото: Петер Стано, речник глави зовнішньополітичного відомства ЄС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському союзі закликали Грузію дотримуватись санкцій проти Росії. А отже не пускати літаки країни-агресора на свою територію.

Про це сказав представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час брифінгу.

"Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до цих санкцій (проти РФ - ред.). Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків", - заявив Стано.

Передісторія

Нагадаємо, що 10 травня, Росія анонсувала припинення візового режиму з Грузією та скасувала заборону прямих авіарейсів, яку країна-агресор ввела у 2019 році.

Після чого президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Кремля провокацією.

Згодом біля будівлі МЗС Грузії люди зібрались на протест проти відновлення авіарейсів з Росією.

Додамо, що Вашингтон попередив грузинську владу про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з РФ.

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