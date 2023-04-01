ЄС закликала Лукашенка відмовити Путіну у розміщенні ядерної зброї в Білорусі

У Європейському Союзі закликали владу Білорусі відмовити Росії в розміщенні на своїй території ядерної зброї.

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він наголосив, що Білорусь поки ще може відмовити Росії.

"Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та змінити своє рішення (про розміщення ядерної зброї - ред.), що лише посилить напруження у регіоні", - сказав Ског.

Крім цього, він закликав РФ повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.