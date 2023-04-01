ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС призвала Лукашенко отказать Путину в размещении ядерного оружия в Беларуси

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 01:19
ЕС призвала Лукашенко отказать Путину в размещении ядерного оружия в Беларуси Фото: в ЕС призвали Беларусь не размещать у себя ядерное оружие РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Европейском Союзе призвали власти Беларуси отказать России в размещении на своей территории ядерного оружия.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Ског, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он подчеркнул, что Беларусь пока может отказать России.

"Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение (о размещении ядерного оружия - ред.), что лишь усугубит напряжение в регионе", - сказал Ског.

Кроме того, он призвал РФ вернуться к выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегического наступательного вооружения с США.

Напомним, что в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".

А Британия, выступая в ООН, подчеркнула, что Россия не сможет ослабить поддержку Украины международными партнерами, даже прибегая к ядерному шантажу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Ядерное оружие Евросоюз
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций