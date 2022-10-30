ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке
Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал Боррель.
Также он добавил, что решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, крайне необходимых для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 29 октября, власти России решили выйти из зернового соглашения, благодаря которому Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский возмущен решением РФ и заявил, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.
Кроме того, Байден также Байден отреагировал на решение России по зерновому соглашению.