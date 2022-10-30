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ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке

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Брюссель, Воскресенье 30 октября 2022 10:22
ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке Фото: Боррель призывает Россию отменить свое решение выйти из зерновой сделки (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал Боррель.

Также он добавил, что решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, крайне необходимых для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного его войной против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 29 октября, власти России решили выйти из зернового соглашения, благодаря которому Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский возмущен решением РФ и заявил, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Кроме того, Байден также Байден отреагировал на решение России по зерновому соглашению.

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