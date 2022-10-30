"Збільшить голод": Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди
Росія збільшить "голод у світі", заблокувавши зернову угоду.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив президент США Джо Байден.
Він назвав "обурливим" рішення Росії щодо угоди.
"У тому, що росіяни роблять, немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - сказав Байден.
Нагадаємо, російська сторона заявила, що виходить із зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "купка людей" у Кремлі не вирішуватимуть, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.
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