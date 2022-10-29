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Зеленський різко відреагував на рішення РФ щодо зернової угоди

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Київ, Субота 29 жовтня 2022 21:44
Зеленський різко відреагував на рішення РФ щодо зернової угоди Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "купка людей" у Кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

За його словами, заява Росії про призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, і це не сьогоднішнє рішення, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні.

"З вересня і до сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом. Це продовольство для більш ніж семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже більше трьох тижнів", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що через чергове загострення можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам та інші країни.

"Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті чи в Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, у тому числі і на рівні "Великої двадцятки". Україна була і може бути й надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор та шантаж мають програти. Людство має перемогти", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила, що виходить з зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

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