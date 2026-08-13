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ЄС закликає країни-члени передати Україні ракети для Patriot з власних запасів

16:38 13.08.2026 Чт
2 хв
Євросоюз назвав посилення української ППО "безумовним пріоритетом"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ППО Patriot (Getty Images)

Країни Євросоюзу закликають терміново передати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних складів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу.

Посилення української протиповітряної оборони в ЄС називають безумовним пріоритетом. За словами Гіппер, із закликом до урядів країн-членів ЄС, які мають ракети для Patriot на складах, виступила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Речниця Єврокомісії зауважила, що Каллас перебуває на постійному контакті з європейськими урядами, щоб забезпечити збільшення обсягів і швидкості постачання боєприпасів для потреб України.

Окрім передачі озброєння зі складів, Європейський Союз активізував роботу над спільними закупівлями. Зокрема, прискорюються процедури закупівель зброї через програму SAFE, в якій також бере участь й Україна.

Нагадаємо, Польща розглядає можливість передати Україні нову партію ракет для систем ППО Patriot. Відповідне рішення можуть ухвалити вже найближчими днями.

Нещодавно Politico писало, що європейські країни практично вичерпали свої можливості щодо постачання Україні ракет для Patriot. Через це Києву доводиться буквально боротися за кожну ракету.

Зазначимо, американські виробники систем Patriot не поспішають передавати Україні технології для самостійного виробництва ракет. У США побоюються, що Київ зможе виготовляти їх швидше та дешевше.

Крім того, міністр оборони Великої Британії закликав союзників посилити українську ППО до початку зими, коли навантаження на системи протиповітряної оборони може суттєво зрости.

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ЄврокомісіяЄвросоюзУкраїнаППОВійна в УкраїніРакети