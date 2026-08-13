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ЕС призывает страны-члены передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов

16:38 13.08.2026 Чт
2 мин
Евросоюз назвал усиление украинской ПВО "безусловным приоритетом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ПВО Patriot (Getty Images)

Страны Евросоюза призывают срочно передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из собственных складов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга.

Усиление украинской противовоздушной обороны в ЕС называют безусловным приоритетом. По словам Гиппер, с призывом к правительствам стран-членов ЕС, имеющим ракеты для Patriot на складах, выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Представитель Еврокомиссии отметила, что Каллас находится на постоянном контакте с европейскими правительствами, чтобы обеспечить увеличение объемов и скорости поставок боеприпасов для нужд Украины.

Помимо передачи вооружения со складов Европейский Союз активизировал работу над совместными закупками. В частности, ускоряются процедуры закупок оружия через программу SAFE, в которой принимает участие и Украина.

Напомним, Польша рассматривает возможность передать Украине новую партию ракет для систем ПВО Patriot. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Недавно Politico писало, что европейские страны практически исчерпали свои возможности по поставке Украине ракет для Patriot. Поэтому Киеву приходится буквально бороться за каждую ракету.

Отметим, что американские производители систем Patriot не спешат передавать Украине технологии для самостоятельного производства ракет. В США опасаются, что Киев сможет производить их быстрее и дешевле.

Кроме того, министр обороны Великобритании призвал союзников усилить украинскую ПВО к началу зимы, когда нагрузка на системы противовоздушной обороны может существенно возрасти.

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