Вона виступила 25 листопада разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою після саміту ЄС - Західні Балкани.

"Я переконана, що розширення - це стратегічна необхідність для Європи. Сьогодні імпульс справжній", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, цього року у всіх переговорах про вступ ЄС іде до того, щоб відкрити й закрити понад 100 розділів.

"Чим сильніша і єдиніша Європа, тим краще ми можемо протистояти викликам. Тому ми маємо скористатися цим імпульсом і перетворити його на прогрес на шляху до членства. А для цього потрібні зобов'язання з обох сторін", - наголосила вона.

Нагадаємо, посол України в ЄС Тарас Качка заявляв, що переговорні кластери для вступу України можуть закрити вже у 2027 році.

За його словами, за досвідом Литви всю необхідну роботу можна зробити за 12-18 місяців.