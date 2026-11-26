Она выступила 25 ноября вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой после саммита ЕС - Западные Балканы.

"Я убеждена, что расширение - это стратегическая необходимость для Европы. Сегодня импульс настоящий", - сказала фон дер Ляен.

По ее словам, в этом году во всех переговорах о вступлении ЕС идет к тому, чтобы открыть и закрыть более 100 глав.

"Чем сильнее и единее Европа, тем лучше мы можем противостоять вызовам. Поэтому мы должны воспользоваться этим импульсом и превратить его в прогресс на пути к членству. А для этого нужны обязательства с обеих сторон", - подчеркнула она.

Напомним, посол Украины в ЕС Тарас Качка заявлял, что переговорные кластеры для вступления Украины могут быть закрыты уже в 2027 году.

По его словам, по опыту Литвы всю необходимую работу можно проделать за 12-18 месяцев.